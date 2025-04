Caseiro é vítima de tentativa de homicídio em Barra Mansa

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta quinta-feira (dia 3), em Barra Mansa. Um homem de 56 anos foi atingido por disparos de arma de fogo e precisou de atendimento médico.

De acordo com informações ainda preliminares, a vítima, que trabalha como caseiro em um sítio localizado na Rua Tancredo Rodrigues de Paula, no bairro Vila Nova, foi baleada na perna e no tórax. Mesmo ferido, o homem conseguiu percorrer aproximadamente 200 metros até um local onde recebeu socorro e foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia. O paciente foi atendido por uma equipe médica e seu estado de saúde é considerado estável.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa) que agora está em função das investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelos disparos.