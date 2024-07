O tombamento de um veículo na descida da Serra das Araras, em Piraí, causou a interdição total da pista sentido Rio entre o fim da manhã e o início da tarde deste sábado (dia 13). O acidente ocorreu no km 226 e, até o momento, não há informações sobre vítimas.

De acordo com a concessionária CCR Rio-SP, a equipe médica está no local avaliando a situação para verificar a existência de vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também está a caminho para obter mais detalhes sobre o acidente e auxiliar na gestão do tráfego.

O fluxo na rodovia está totalmente interrompido e o congestionamento se estende do km 235 ao km 229, sem previsão de liberação.

Mais informações serão disponibilizadas em breve.

Foto: Divulgação/PRF