A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e o serviço reservado da PMERJ (2ª CIPM), prendeu na sexta-feira (dia 12) o chefe do tráfico de drogas da região de Ilha das Cobras, localizada no interior da Baía de Guanabara. O preso estava foragido há cerca de sete anos por associação ao tráfico e homicídio.

Durante levantamentos de dados de inteligência e troca de informações, as forças de segurança responsáveis realizaram diligência que possibilitou a localização e a captura do homem de 32 anos próximo à cidade de Paraty, na Rodovia Rio Santos.

A ação cumpriu os quatro mandados de prisão que estavam em aberto contra o preso, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.