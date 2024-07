A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil, prendeu na manhã deste sábado (dia 13) Thiago Cláudio Duarte Chagas, o Thiago Cabeça, de 39 anos, líder de facção criminosa que atuava no domínio de comunidades, em Volta Redonda.

O criminoso, que era procurado pela justiça desde dezembro de 2022, possuía três mandados de prisão preventiva em aberto. Além dos referidos mandados, a equipe integrada de policiais cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Criminal de Barra do Piraí, no bairro São José do Turvo, Distrito de Barra do Piraí/RJ. Durante as buscas, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, uma granada de mão ofensiva em pronto emprego, uniformes táticos operacionais, rádios comunicadores e celulares.

Além dos mandados em aberto, havia denúncias de que o foragido era responsável pela construção de um espaço, localizado em área rural, para promover eventos de lazer, receber e esconder traficantes, da mesma facção, que estivessem sendo procurados.

O preso, que possui histórico de enfrentamento às forças de segurança, era considerado o criminoso mais procurado do Sul Fluminense, se firmou no comando do tráfico de drogas de pelo menos três comunidades do município, inclusive ostentando armas de fogo.

A operação contou com a mobilização de policiais federais do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, do Núcleo de Operações da Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Rio de Janeiro e de policiais civis da 93ª DP de Volta Redonda e da 97ª DP em Mendes. No total, a operação contou com a participação de 26 policiais.

Além dos crimes de Organização Paramilitar / Milícia Privada / Grupo ou Esquadrão, o criminoso responde por Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, com pena que, se somadas, podem passar de 45 anos de prisão.

Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.