Durante fiscalização de combate ao crime na Rodovia Presidente Dutra, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de sexta-feira (dia 12), aproximadamente 50 kg de cabelo humano. A ação ocorreu na altura do km 324, em Itatiaia.

Na ocasião, os agentes abordaram um Polo com placas de Caieiras/SP, sendo conduzido por um homem de 49 anos. Ao ser feita verificação no veículo foram encontrados em bolsas de viagem aproximadamente 50 kg de cabelo humano que o condutor informou estar transportando de São Paulo para São João de Meriti/RJ. No entanto, o motorista não apresentou nota fiscal ou qualquer outra documentação que comprovasse a procedência do material.

Em consulta rápida na internet foi verificado que aquela quantidade de cabelos humanos teria valor aproximado de R$ 225 mil. Diante dos fatos, o material foi apreendido e a ocorrência apresentada para um auditor fiscal da Receita Estadual no Posto Fiscal de Nhangapi, para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária cabíveis pelo órgão fiscal competente.

Foto: Divulgação/PRF