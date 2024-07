Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na tarde da sexta-feira (dia 12), em Barra Mansa, um homem de 43 anos por não pagamento de Pensão Alimentícia. A ação ocorreu por volta das 15h40, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico feito pela equipe da 7ª Delegacia PRF na altura do km 283 da Rodovia Presidente Dutra.

Na ocasião, os policiais abordaram um ônibus com placas de Aracruz/ES. Durante fiscalização foi verificado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do condutor do veículo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.

Foto: Divulgação/PRF