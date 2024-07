O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciou os espaços exibidores selecionados para a 13ª Edição do Circuito Tela Verde (CTV 13), uma iniciativa de educação ambiental por meio da produção audiovisual independente. Entre os escolhidos, destaca-se o Cine Clube Dagaz, consolidando-se como um importante ponto de cultura e exibição no Brasil.

Com um total de 184 inscrições provenientes de diversas regiões do país e de outros países como Moçambique, Portugal e Áustria, a 13ª edição do CTV promete uma exibição rica e diversificada. As instituições selecionadas, que incluem escolas, ONGs, associações e empresas, receberão 48 vídeos selecionados e material de apoio para a exibição, promovendo debates e reflexões sobre os conteúdos apresentados.

Marinez Fernandes, coordenadora de atividades do Cine Clube Dagaz, destacou a importância dessa seleção. “Nosso diferencial como ponto de cultura e exibidor é oportunizar e difundir toda a cadeia produtiva do audiovisual. A seleção do MMA nos permite levar adiante discussões e soluções que, mesmo a longo prazo, colaboram para uma sociedade mais justa e crítica”.

Desde 2009, o Circuito Tela Verde já selecionou 535 vídeos socioambientais e cadastrou mais de 10 mil espaços exibidores. Esta iniciativa visa estimular a educação ambiental e atender à demanda por materiais pedagógicos multimídia.

O Cine Clube Dagaz, além de ser um espaço exibidor fixo, mantém um cinema itinerante que percorre as cidades do Médio Paraíba, com uma estrutura audaciosa que inclui um telão inflável de 8 metros por 4 metros e, ocasionalmente, um telão LED. Em todas as sessões, pipocas e refrigerantes são oferecidos para criar um clima autêntico de cinema.

A equipe do Cine Clube Dagaz inclui profissionais como Juliana Silva (assistente social e palestrante), Márcia Fernandes (coordenadora), Celso Francisco (produtor), Carla Arujoa (assistente de produção), Márcia Marcellus (pedagoga), Camilla Araujo (palestrante e apoio à produção), Anderson Vitoriano (assistente de produção), Michelle (palestrante), Flavio Vieira (assistente de produção), Marcelly Moura (psicopedagoga), Guilherme Fernandes (comunicação) e Bruno Fernandes (curador e responsável pelo acervo).

O Cine Clube Dagaz conta com parcerias importantes, incluindo SECEC RJ, SME VR, SEDUC RJ, prefeituras locais, OSCs, NTS Nova Transportadora e o Ministério do Meio Ambiente, além de seguir as diretrizes da ONU para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para mais informações sobre a programação e os novos filmes, visite o site www.institutodagaz.com.br.

Foto: Divulgação