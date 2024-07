A Polícia Civil de Barra Mansa realizou uma operação bem-sucedida no bairro Apóstolo Paulo na manhã desta terça-feira, resultando na prisão de um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A operação foi conduzida pela 90ª DP (Barra Mansa), destacando o compromisso das autoridades no combate ao crime organizado.

Mais cedo, os agentes prenderam outro homem, também de 26 anos, condenado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Esta prisão ocorreu no bairro Santa Izabel. Segundo as investigações, o indivíduo seria membro de uma facção criminosa ligada a homicídios cometidos na cidade.

As duas prisões marcam um trabalho significativo nas ações da Polícia Civil de Barra Mansa contra o tráfico de drogas e o crime organizado na região.

Foto: Divulgação