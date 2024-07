O pré-candidato a prefeitura de Volta Redonda pelo PSB, Arimathéa, lançou nessa quinta-feira (dia 18), uma plataforma de digital para construção colaborativa de seu plano de governo. O objetivo é que a população possa contribuir com ideias de políticas públicas sobre os mais variados temas. A ferramenta pode ser acessada através do link https://forms.gle/s2Sx2aP8jHdidYE67.

Segundo o pré-candidato, a própria construção de uma candidatura própria do PSB visa criar uma alternativa de gestão democrática e participativa.

“Nossa visão é que, para a construção de uma cidade mais cidadã e sustentável, é necessária a colaboração dos volta-redondenses. Por isso a ideia de criar o plano de governo colaborativo”, destacou.

A plataforma permite que os volta-redondenses possam contribuir com propostas em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, cultura e meio ambiente.

Arimathéa salientou a importância de proposta participativa de construção de políticas públicas que garantam a melhoria de vida da população, em especial os mais pobres. “Construir um plano de governo dessa forma traz muita responsabilidade. É um compromisso firmado com nossa população de que suas ideias, se viáveis, se tornarão políticas públicas para melhorar a vida de todos”, comentou.

O pré-candidato destacou que o objetivo é construir uma cidade ambientalmente sustentável, preparada para os desafios das mudanças climáticas e que promova a distribuição de renda e a geração de emprego

“É importante ouvir a população para planejar as ações que iremos adotar. É preciso ouvir quem sofre com o transporte público de má qualidade, que respira um ar poluído, que precisa esperar por meses para um exame ou atendimento médico especializado, enfim. Tenho certeza que o futuro de Volta Redonda deve ser construído com a colaboração de todos”, completou.

Foto: divulgação