Um jovem de 22 anos foi preso na noite da segunda-feira (dia 22), em Barra do Piraí, em uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Antônio da Silva Brinco, no bairro Oficinas Velhas, e teve início após uma denúncia anônima que relatava intensa atividade ilícita na região.

Os policiais se posicionaram estrategicamente e observaram o suspeito entregando algo a supostos usuários e recebendo algo em troca. Ao perceber a movimentação suspeita, a guarnição realizou um cerco tático. O acusado tentou fugir junto com outro indivíduo, que conseguiu escapar por um beco e uma área de mata. No entanto, o jovem acabou detido com duas bolsas nas mãos.

Durante a abordagem, o rapaz resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Ele foi conduzido à 88ª DP, onde o material apreendido foi apresentado. Foram encontrados 17 pinos de cocaína (27,4g), 151 pedras de crack (28,9g), 33 porções de maconha (52g) e R$ 50 em espécie. A perícia confirmou a natureza das substâncias.

Após a análise da autoridade policial, o jovem foi enquadrado no Artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico ilícito de drogas. Ele permanece preso na carceragem da 88ª DP, aguardando decisão judicial.