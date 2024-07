Morreu nesta quarta-feira (dia 23), o radialista Gilberto Filho, em Volta Redonda. Gilberto sofreu um infarto enquanto dormia, em sua residência, no bairro Sessenta. A morte foi constatada pela mulher do radialista por volta das 8h.

Gilberto começou sua carreira como locutor da Rádio Sociedade FM, em Barra Mansa, no início da década de 1980. Ele se tornou, em 1987, responsável pela programação da Rádio Stereo Sul FM, já extinta, em Volta Redonda.

Dono de uma bela e potente voz, Gilberto trabalhou em rádios de outros estados, mas sua experiência mais marcante foi em Portugal. Ele integrou a equipe da Rádio Cidade de Lisboa, apresentando o programa “Cidade by Night”.

Seguindo o modelo da Rádio Cidade, que fez muito sucesso na década de 1980 no Rio de Janeiro, a emissora portuguesa teve êxito com locutores brasileiros se comunicando com os ouvintes com o português falado no Brasil. No entanto, eles foram dispensados quando a rádio começou a perder audiência.

De volta ao Brasil, Gilberto atuando no rádio, inclusive em Curitiba, mas, nos últimos anos passou a se dedicar exclusivamente à empresa de aluguel de bicicletas consideradas exóticas, na Vila Santa Cecília, deixada por seu pai.

Até o instante desta publicação, ainda não havia sido informado o local do velório nem do sepultamento.

Com informações do Foco Regional

Foto: Divulgação