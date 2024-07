Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta quarta-feira (dia 24), uma mulher condenada a 11 anos e 7 meses por tráfico de drogas. A prisão ocorreu por volta das 8h, no bairro Vila Santa Cecília, em cumprimento a um mandado expedido no dia 21 de junho pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A mulher havia sido presa em 2016, ocasião em que a mesma trazia de uma comunidade do Rio de Janeiro 4kg de pasta base de cocaína que seriam distribuídos em bairros da cidade de Volta Redonda, exercendo naquela ocasião a função de “matuta” do tráfico. Na época, ela tinha 27 anos de idade. Desde então, a mulher respondia a processo criminal, sendo denunciada e condenada por tráfico de drogas.

A presa agora será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.