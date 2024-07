Em operação realizada na terça-feira (dia 23), em Barra do Piraí, policiais militares do 10º BPM apreenderam uma significativa quantidade de drogas. A ação foi desencadeada no bairro Vale do Ipiranga, após uma denúncia anônima, indicando que membros da facção criminosa Comando Vermelho estariam escondendo entorpecentes na região.

Durante as buscas, os policiais militares localizaram e apreenderam uma grande quantidade de material entorpecente, que foi encaminhado para a 88ª DP para registro e investigação. Entre os itens apreendidos, destacam-se: 31 tambores de cocaína; 15 sacolés de cocaína; 9 pinos de cocaína; 51 pedras de crack; e 21 tabletes de maconha.

As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo material ilícito.

Foto: Divulgação/PM