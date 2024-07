A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite da terça-feira (dia 23), um ônibus que realizava o trajeto de Porto Velho-RO para Vitória-ES e apreendeu sete tabletes de drogas que estavam dentro de uma mochila. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 233 da Serra das Araras, em Piraí. Uma mulher de 34 anos foi presa.

A equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (COG-RJ), por volta das 22h30, abordou um ônibus interestadual em frente a Unidade Operacional da PRF, no bairro Caiçara. Iniciados os procedimentos de fiscalização das documentações e vistorias no interior do veículo, foi encontrada uma mochila escura alocada no compartimento superior de bagagem sobre a poltrona de uma mulher. Os policiais conversaram com a passageira sobre a propriedade da bagagem e ela informou que transportava a mochila, mas não sabia o que havia dentro e que receberia um valor, em dinheiro, pela entrega.

Diante disso, a mochila foi aberta e no seu interior foram encontrados sete tabletes de substância análoga à cocaína, envolvidos por uma borracha, na tentativa de despistar uma possível ação de cães farejadores.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí).

Foto: Divulgação