Uma fábrica clandestina de cigarros foi desmantelada na tarde de quarta-feira (dia 24) em uma operação realizada pela Polícia Militar em Paty do Alferes. A ação ocorreu na Estrada do Arrozal, no bairro Guaribú, e contou com a participação de diversas unidades da polícia, incluindo o Grupamento de Ações Táticas (GAT) e o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Conrado e Avelar.

Seguindo diretrizes do comando do 10° Batalhão de Polícia Militar, as guarnições se dirigiram ao local para averiguar o funcionamento da fábrica. Ao chegarem, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Durante a incursão, seis cidadãos paraguaios foram libertados. Segundo a Polícia, eles estavam sendo forçados a trabalhar em condições análogas à escravidão. Os paraguaios relataram terem sido trazidos ao Brasil sob falsas promessas de trabalho.

Na operação, a polícia apreendeu aproximadamente um milhão de maços de cigarros, duas grandes máquinas utilizadas na produção, e uma vasta quantidade de materiais relacionados à fabricação dos produtos ilegais. Além disso, um caminhão baú, usado para o transporte dos cigarros, foi encontrado no local.

Os dois indivíduos que efetuaram os disparos conseguiram fugir para a mata. A ocorrência foi registrada na 96ª DP.