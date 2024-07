O show do cantor Ney Matogrosso, que estava previsto para acontecer neste domingo (dia 28), em Penedo, durante o Festival Sesc de Inverno, foi cancelado por questões de saúde do cantor. Ney, que já estava no distrito de Itatiaia, lamentou o ocorrido. Uma nova data para apresentação deve ser reagendada em breve. A organização do evento anunciou Adriana Calcanhoto para substituí-lo.

O Sesc RJ informa ainda que as demais atrações do Festival continuam mantidas neste domingo. A partir das 14h, haverá apresentações musicais na Tenda Cultural e o público poderá conferir também o espetáculo “Aquarela” (às 16h40 e às 18h30, classificação livre), do Circo Teatro Saltimbanco, que vem encantando o público.

O campo de Penedo ainda abriga a “Festa da Luz – Instalação NEON”, de Nívea Sabino (das 17h às 23h, classificação livre).

Há ainda Pontos de Leitura com mediação literária; Recreação Infantil; Feira de Artesanato, ações de Sustentabilidade como reciclagem e acessibilidade para Pessoas com Deficiência, de Arte Ciência e Tecnologia e uma exposição interativa sobre a Brasilidade na Saúde; E das 17h30 às 18h30, apresentação de Capoeira com prática esportiva.

A maior edição de todos os tempos do Festival Sesc de Inverno começou no último dia 12 de julho e passou por 24 localidades do estado do Rio de Janeiro. Com mais de 550 atrações gratuitas ou a preços populares, com música, dança, teatro, circo e artes visuais, o evento termina neste fim de semana.