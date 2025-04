Confira quais serviços da Prefeitura de Barra do Piraí funcionarão normalmente durante o feriadão

A Prefeitura de Barra do Piraí divulgou que, apesar dos feriados da Sexta-Feira Santa (18 de abril), Tiradentes (21 de abril) e São Jorge (23 de abril), que paralisarão as atividades administrativas do município do dia 18 a 23, alguns serviços públicos seguirão operantes durante esse período.

Saúde

Os hospitais de emergência do município (Santa Casa, Maria de Nazareth e Cruz Vermelha) continuarão funcionando normalmente para atender as necessidades e urgências médicas que possam vir a ocorrer durante o período dos feriados.

Serviços Públicos

No intuito de manter a cidade limpa e organizada, a Secretaria de Serviços Públicos estará trabalhando normalmente na limpeza urbana. Além disso, as atividades de sepultamento também serão mantidas.

Assistência Social

Quanto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) e o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA/Abrigo Municipal), continuam operando normalmente, enquanto o Conselho Tutelar atuará de plantão.