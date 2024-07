A CCR RioSP dará continuidade às detonações de rochas na Serra das Araras com uma nova operação agendada para esta quinta-feira (dia 1º). A detonação ocorrerá no km 230 da pista sentido São Paulo (subida da Serra das Araras), e a interdição da pista será realizada das 11h30 às 13h30 no km 226. A previsão da concessionária é desmontar 1000 metros cúbicos de material rochoso nesta intervenção.

Desde junho, a CCR RioSP realizou sete detonações de rochas na Serra das Araras, destruindo um total de seis mil metros cúbicos de material rochoso utilizando a técnica de fogo cuidadoso. A próxima detonação será divulgada após a atividade de 1º de agosto. Em caso de chuva, o trabalho poderá ser adiado ou cancelado.

Importante destacar que o tráfego na pista sentido Rio de Janeiro (descida da Serra das Araras) não sofrerá alterações. A CCR RioSP reforça a importância de respeitar a sinalização no local e o limite de velocidade. Painéis de mensagens – fixos e móveis – informarão o tempo estimado para a liberação da pista.

Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. Atualmente, a concessionária mantém três canteiros de obras na Serra das Araras, com um total de 720 colaboradores. Além das detonações, estão sendo executadas terraplenagem, construção de contenções, fundação de novos viadutos e sistemas de drenagem.

Durante todo o período de obra, a CCR RioSP informará previamente sobre a execução das ações por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de atendimento.

Para dúvidas ou outras informações, os usuários podem contatar a CCR RioSP pelo telefone 0800 017 35 36, pelo APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238, ou pelo site www.ccrriosp.com.br.