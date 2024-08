Os presidentes do Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo (Sicomércio-VR), Levi Freitas; e do Sindicato dos Empregados do Comércio (SEC), de Volta Redonda, Renato Galo Ferreira, assinaram na tarde dessa quarta-feira, 31/07, o Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho, referente às cláusulas econômicas, reajustando o piso salarial da categoria em 5%, passando para R$ 1.680,00. Quem recebe acima do piso também terá direito a 3,7% de reajuste. O novo valor é retroativo à data-base, que é 1º de junho, e a diferença deverá ser paga em parcela única no salário de agosto.

Para abrir nos feriados, as empresas precisam cumprir o que está previsto no Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho.

Ficou fixado em R$ 12,91, o valor pago para lanche para Lojas no geral e para as lojas dos Shoppings o valor será de R$ 15,65. Também foi definido que as empresas podem praticar o horário de 30 minutos para refeição, com redução da jornada no final do expediente diário. Nesses casos, o estabelecimento se obriga a manter local para que os empregados façam suas refeições dentro das normas permitidas por lei.

Segundo ainda o acordo, a comunicação do intervalo de refeição só terá validade se for solicitada mediante formulário disponibilizado pelo Sicomércio-VR e assinado pelos dois sindicatos, laboral e patronal, sob pena de invalidar o presente intervalo, especialmente, os mercados, supermercados e hipermercados associados e em dia com os pagamentos previstos no Termo Aditivo e na Convenção Coletiva de Trabalho.

Já, as empresas não associadas, só poderão funcionar nos feriados que for destinado ao município de Volta Redonda, seja ele de nível municipal, estadual ou federal, mediante ao pagamento que corresponde a cada feriado especifico nesta cláusula, mediante a este pagamento, a empresa receberá o Termo de Autorização fornecido pelo Sicomércio-VR.

Para o presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas, o aditivo, que é assinado anualmente, trouxe avanço, além de se chegar a um entendimento rápido com base no INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor). “Conseguimos uma negociação bem mais rápida do que em anos anteriores, num percentual que atenda à reposição da inflação, mas que também não onere demais as empresas. Tivemos boas assembleias, com a aceitação das empresas, o que facilitou manter esse bom relacionamento com o Sindicato dos Empregos do Comércio. Ficamos satisfeitos com o resultado”, acrescentou.

Já, Renato Galo, também elogiou o bom relacionamento que o Sicomércio vem estabelecendo com o SEC-VR, possibilitando firmar acordos que sejam positivos para as duas partes envolvidas, tanto a do patronal quando a do empregado. “Saiu mais rápido graças ao bom relacionamento que nós temos com o sindicato patronal. Isso realmente ajudou. Apesar do INPC ter sido um pouco abaixo do esperado, ainda conseguimos que o reajuste fosse acima dele, e isso ajudou a gente finalizar”, disse.

O Termo Aditivo completo pode ser acessado em www.sicomerciovr.com.br.