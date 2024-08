Os partidos PSDB e Cidadania, que formam uma federação, confirmaram nesta quinta (dia 1) a candidatura a prefeito de Volta Redonda, em reunião fechada, o ex-prefeito Samuca Silva como candidato à Prefeitura de Volta Redonda. O vice na chapa será o ex-conselheiro tutelar Rodnei de Oliveira, do PSDB. A convenção partidária também confirmou os candidatos a vereador na chapa com 50% de mulheres e 50% homens. Com os candidatos o PSDB vai à disputa com uma chapa puro sangue.

Em sua fala no evento, o ex-prefeito diz que aceitou o convite do partido para representar de fato o povo, o trabalhador, o empreendedor e o jovem. “Vamos vencer estas eleições para devolver a esperança à nossa gente. Para cuidar das pessoas que foram esquecidas nos últimos 3 anos. Esta cidade tem que retomar o seu protagonismo na região e tem perdido várias oportunidades. O que vi nestes três anos foi um descaso com os bairros, falta de planejamento em obras e um desperdício do dinheiro do governo do estado”.

O candidato a vice-prefeito, Rodnei de Oliveira, destacou que Samuca fez um governo voltado para cuidar das pessoas na pandemia e olhar para crianças e adolescentes, prova disso foi que ganhou o prêmio de prefeito amigo da criança.

Que as propostas de agora vão buscar o cuidado das pessoas, e propostas para mobilidade urbana, com ampliações das áreas de lazer gratuitas, com intervenções na mobilidade urbana, com propostas em todas as áreas que afetam diretamente a vida das pessoas que moram ou trabalham em Volta Redonda.