Neste sábado (dia 03), será realizada uma convenção partidária em Resende que vai oficializar a pré-candidatura de Tande Vieira a prefeito de Resende e o vice Davi do Esporte. O encontro começa às 9 horas, no Espaço Baobá, e ainda vai registrar a coligação da chapa com 8 partidos, incluindo o PP de Tande e União Brasil do Davi.

“A proposta que a gente está levando para a população é essa continuidade com avanço, com a credibilidade que o prefeito Diogo construiu nesses últimos anos de cumprir as promessas feitas, de tirar os sonhos difíceis do papel, como Hospital Veterinário, Hospital de Olhos e Hospital do Câncer. A gente entende que o desafio nos próximos anos é manter a qualidade dos serviços públicos que a gente atingiu até agora, principalmente na educação e na saúde, e avançar para as demandas que existem em outras áreas”, destacou Tande Vieira.

O deputado estadual Tande Vieira é o pré-candidato do atual prefeito de Resende, Diogo Balieiro, para sua sucessão no cargo. Vale destacar que Tande foi eleito para a Alerj em 2022 com mais de 45 mil votos, e foi secretário de Saúde de Resende durante a pandemia da COVID-19, além da formação em administração pública com experiência em diversas áreas.

“Assumo esse desafio de garantir a qualidade da gestão do Diogo com o compromisso em trazer o conhecimento que adquiri nas diversas áreas da gestão pública. Nesse momento de crescimento e consolidação, a gente quer dar sequência a tudo que foi feito, olhando também para outras áreas, mas com o Diogo do lado, orientando, sem desperdiçar a experiência de um dos prefeitos com a maior aprovação do Estado hoje. O papel do Diogo é fundamental para a continuidade desse projeto e conto muito com o conhecimento, a experiência e a disposição dele”, reforça Tande Vieira.



A convenção, que vai contar com a presença de filiados, apoiadores e autoridades, como Dr. Luizinho, líder dos progressistas na Câmara dos Deputados, confirmará o nome da coligação “Resende no Caminho Certo”, composta pelo PL, PODE, AVANTE, AGIR, MDB e NOVO, além do PP e União Brasil. Durante o encontro, também será oficializada a lista de candidatos a vereador do município.

“A gente precisa continuar trabalhado para fazer de Resende uma cidade cada vez melhor para quem quer trabalhar, viver e criar seus filhos aqui”, finaliza o pré-candidato Tande Vieira.