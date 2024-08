Agentes do Grupo de Apoio aos Promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) conseguiram localizar e prender, na quarta-feira (dia 7), em Angra dos Reis, o ex-secretário de Administração de Mangaratiba, Braz Marcos da Silva Marques, foragido há mais de cinco meses. A prisão havia sido requerida em fevereiro deste ano pela Promotoria de Justiça de Mangaratiba em razão do descumprimento de medidas protetivas.

Trabalho de inteligência realizado pelo GAP do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional de Angra dos Reis (CRAAI Angra dos Reis/MPRJ) apurou que ele estava escondido em uma casa no município vizinho. A promotoria, então, requereu um mandado de buscas no local. Os agentes realizaram o cerco na residência e encontraram Braz Marcos escondido.

O ex-secretário é acusado pelos crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável. Ele teve a prisão decretada pela Justiça por ter descumprido medidas protetivas contra duas vítimas.

