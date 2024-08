Um duplo homicídio ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 8) chocou a região. Duas mulheres – avó e neta – foram mortas a tiros em uma fazenda localizada na Estrada Piraí x Passa Três, distrito de Rio Claro. O suspeito de cometer o crime seria funcionário da família e também ficou ferido. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Flávio Leal, em Piraí, onde encontra-se internado sob custódia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo no pátio do restaurante das vítimas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, todo ensanguentado. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU.

Durante as diligências, os policiais foram informados sobre a presença de mais duas vítimas na Fazenda Desengano. Ao chegarem à propriedade, os agentes encontraram as duas mulheres deitadas em uma cama, já sem vida. A perícia foi acionada e a arma do crime foi recolhida apreendida e encaminhada para a sede da 94ª DP (Piraí).

A ocorrência atraiu atenção de pessoas próximas à fazenda, que tentaram entrar no local, mas foram contidas pela polícia. As investigações continuam para esclarecer a motivação do crime.

