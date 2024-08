No dia 28 de junho, a uma semana do período que proíbe a presença de candidatos em inaugurações de obras públicas, o prefeito Neto (PP) entregou à população do Siderville o novo viaduto que liga o bairro ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta. A cerimônia contou com a presença de moradores, políticos e familiares de José de Araújo Pinto, justamente homenageado com o nome do viaduto.

No entanto, cinco semanas após a inauguração, a Prefeitura de Volta Redonda concedeu um aditivo financeiro ao contrato com a construtora responsável, o quinto desde a assinatura do acordo em 30 de maio de 2022. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Município em 6 de agosto. Com o novo aditivo, o custo total da obra subiu para R$ 4,2 milhões, representando um acréscimo de 16,08% em relação ao valor inicialmente previsto.

A situação sugere que o viaduto foi inaugurado antes de sua conclusão total, levantando dúvidas sobre se a cerimônia teve mais importância política do que a finalização da obra. Neto, que busca a reeleição em outubro, pode ter priorizado o ato político em detrimento do andamento completo do projeto.

Com 200 metros de comprimento, o viaduto oferece duas pistas e um guarda-corpo, permitindo a circulação de pedestres. A Prefeitura também revitalizou a praça sob o viaduto, recuperando brinquedos, a quadra poliesportiva e realizando um serviço de paisagismo.

O novo acesso ao bairro representa uma melhoria para o bairro, substituindo uma via anterior marcada por obstáculos, como a linha férrea e calçamento danificado. “Um novo acesso ao Siderville era uma reivindicação antiga dos moradores, que conseguimos realizar. Tenho certeza de que esse dia será lembrado como um marco na história do bairro,” afirmou o prefeito Neto durante a inauguração.