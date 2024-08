Planejar uma obra garante mais rapidez, economia e, claro, o cumprimento das expectativas. No entanto, nos governos do prefeito Neto (PP), o verbo planejar parece ser ignorado. Em sua administração, tornou-se comum o aumento nos custos das construções e reformas devido a acréscimos de itens durante a execução, algo que poderia ser evitado na etapa de elaboração do projeto.

A construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa (Ciapi), no bairro Roma II, é um exemplo recente dessa prática. Orçada inicialmente em R$ 16,3 milhões, a obra recebeu um acréscimo de R$ 629,2 mil. O termo aditivo foi assinado em 12 de julho, e a obra deve superar os 18 meses inicialmente previstos de execução.

Desde o início, a empresa MMC Incorporação e Arquitetura enfrentou imprevistos. A escavação, que deveria encontrar apenas terra, revelou várias rochas, exigindo o uso de um rompedor de rochas. Além disso, o lençol freático estava mais alto do que o previsto, com três minas d’água no terreno, necessitando de bombeamento constante e de um sistema de drenagem. Também foi necessária a construção de uma nova fundação e uma parede de contenção para uma casa vizinha, por questões de segurança.

“Sabemos que imprevistos podem acontecer, mas estamos satisfeitos que a empresa conseguiu resolvê-los rapidamente. Nossos idosos merecem o melhor tratamento, e o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa será uma referência nos cuidados à Terceira Idade”, comentou o prefeito Neto em fevereiro deste ano, cinco meses antes de conceder o reajuste de 3,85% ao valor do contrato.

Espaço

Quando concluído, o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa Dona Munira Arbex Francisco – uma homenagem à mãe do prefeito Neto e do deputado estadual Munir Neto (PSD) – oferecerá atenção integral aos idosos e apoio às famílias, semelhante ao serviço do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer, o único na América Latina.

O edifício terá sete pavimentos para atender 140 idosos, abrigando três serviços: uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 50 pessoas; três Casas Lares para 28 moradores idosos; e um Centro-Dia para 62 idosos. O térreo contará com recepção, hall com dois elevadores, canto ecumênico, auditório para 120 pessoas e um centro de reabilitação e fisioterapia. Os próximos andares serão destinados a atendimentos técnicos, administrativos e de serviços.

No terceiro pavimento, haverá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas, lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas. O quarto e quinto andares abrigarão a ILPI, com dez suítes, sala de repouso, sala de vídeo e uma varanda coletiva. O sexto andar receberá as Casas Lares, com 11 suítes, sala de estar, cozinha com sala de refeições, sala de vídeo e descanso e uma varanda. O Centro-Dia, com salas de atividades e repouso, será instalado no sétimo pavimento.

O projeto inclui uma área externa com espaço gourmet, churrasqueira, jardim e área para caminhadas. O prédio terá refrigeração central, ventilação e iluminação natural em todos os cômodos, além de mobiliário adequado para os idosos.