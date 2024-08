A Super Rádio Tupi comunicou com pesar o falecimento de Jorge Luís Pereira Martins, carinhosamente conhecido como Jorginho Uepa, na tarde desta terça-feira (dia 13). Com 51 anos, Jorginho era uma figura querida e reconhecida na emissora, onde por muitos anos deu vida às vinhetas e áudios divertidos do popular Programa da “Patrulha da Cidade”. Ele também era a voz por trás da “Palavra Amiga” e de outros quadros no “Show do Heleno Rotay”, alegrando as tardes dos ouvintes.

Morador de Santa Cruz, Jorginho Uepa estava trabalhando na mesa de áudio, como sempre fazia, ao lado do elenco da “Patrulha da Cidade”, sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal. Ele foi rapidamente socorrido pelos colegas e levado com vida ao Hospital Souza Aguiar. No entanto, infelizmente, ele não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Jorginho Uepa deixa esposa, três filhos, três enteadas, uma neta e um enorme vazio no coração dos colegas da Super Rádio Tupi e dos ouvintes que o acompanhavam diariamente. A emissora destacou o grande legado e a saudade que ele deixa, afirmando que ele sempre será lembrado como parte da Grande Família Tupi.

Fonte: Rádio Tupi