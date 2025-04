Pela 12ª vez consecutiva, UniFOA conquista nota 4 no IGC do MEC

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) alcançou, pela 12ª vez consecutiva, a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), uma das principais avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) para medir a qualidade das instituições de ensino superior em todo o país. Em uma escala que vai de 1 a 5, a nota 4 representa um patamar de excelência e reforça o UniFOA como uma das instituições mais bem avaliadas do Brasil.

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, destacou que a conquista reflete o esforço coletivo de toda a comunidade acadêmica. “Receber novamente a nota 4 reafirma o compromisso da FOA e do UniFOA com uma educação superior de qualidade, voltada à formação integral dos nossos estudantes. É o reflexo do empenho diário de professores, coordenadores, técnicos e estudantes que acreditam no poder transformador do ensino”, afirmou ainda, que muitas e novas reformas acadêmicas surgirão no próximo ciclo avaliativo.

A reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, destacou a relevância dos indicadores e o que eles representam para a instituição.

“A avaliação do MEC, cujos resultados se referem ao ciclo de 2023, leva em conta critérios como a percepção dos estudantes sobre o projeto pedagógico, a infraestrutura e o corpo docente. Ela é uma fotografia de um momento importante, mas já estamos avançando ainda mais. Nos últimos dois anos, implementamos diversas melhorias acadêmicas e estruturais com foco na inovação, na qualidade do ensino e na experiência do aluno. Nosso compromisso é constante: elevar ainda mais o patamar do UniFOA e garantir que essa trajetória de excelência continue sendo fortalecida a cada ano”, destacou.

A nota 4 no IGC reafirma o comprometimento do UniFOA com uma formação acadêmica sólida, conectada às demandas do mercado e baseada em valores éticos e humanistas. Mais do que um número, esse reconhecimento é a confirmação de que o caminho trilhado pela instituição está pautado na seriedade, na inovação e na busca constante por excelência.