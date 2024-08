Guardas municipais e policiais civis de Volta Redonda prenderam nessa terça-feira (dia 13) três homens suspeitos de furtarem cabos usados no fornecimento de energia elétrica no bairro Aterrado. O trio foi localizado em uma casa no bairro Vila Americana, após o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal receber denúncia anônima de populares. No imóvel, os agentes encontraram os cabos furtados, além de materiais usados no crime – como um carrinho de bebê e uma machadinha artesanal.

O furto aconteceu no início da madrugada dessa terça-feira, por volta das 0h25, e foi registrado por câmeras de segurança na Rua Neme Felipe. Nas imagens, é possível ver a ação dos homens. Um deles se arrisca cortando um fio de energia elétrica com uma machadinha, provocando até mesmo curto-circuito e a liberação de faíscas. Em seguida, eles deixam o local, com um dos suspeitos empurrando um carrinho de bebê da cor rosa, semelhante ao encontrado no interior da casa na Vila Americana. O objeto teria sido utilizado para transportar o material furtado e a machadinha.

O trio foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde seria apresentado ao delegado titular, Vinícius Coutinho.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, valorizou a integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Civil e enalteceu a participação da sociedade com a denúncia e a rápida resposta dos agentes.

“O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas nós conseguimos ter um cidadão de bem em todo lugar. Gostaria de agradecer a parceria com a Polícia Civil e parabenizar a todos que participação dessa ocorrência, tanto os guardas municipais C. Cunha, Mattos e o inspetor Botelho, quanto os policiais civis. Essa é mais uma pronta resposta que damos à sociedade; em Volta Redonda não há a certeza da impunidade”, enfatizou Luiz Henrique.

Foto: Divulgação/Semop