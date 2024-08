A K-INFRA, concessionária responsável pela Rodovia do Aço (BR-393), alerta os motoristas sobre os riscos de tombamento de veículos, especialmente caminhões de carga, como parte do Pacto pela Segurança Viária. Na BR-393, esse tipo de incidente tem diminuído, porém ainda são recorrentes em todas as rodovias e estradas do país, representando uma grave ameaça à segurança, colocando em risco a vida dos motoristas, de suas famílias, de outros usuários da rodovia e das comunidades vizinhas, principalmente quando se trata de cargas perigosas.

Distração, imprudência, má-colocação da carga, ultrapassagens indevidas são os fatores que agem para que esse problema ocorra mesmo em trechos de retas e locais com boas condições de pavimentação e sinalização. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), cerca de 40% dos acidentes nas rodovias federais estão relacionados à sonolência, mas os tombamentos, em particular, são o terceiro maior tipo de acidentes de trânsito no país.

Segundo a K-INFRA, na Rodovia do Aço foi constatada uma redução desse tipo de acidentes. Em 2021, a BR-393 registrou 48 ocorrências de tombamentos, número que foi reduzido para 34 em 2023, graças à implementação de radares em locais com maior incidência desse tipo de acidente, como no km 274 em Barra do Piraí e no km 131 em Sapucaia. Este ano, a tendência se mantém. Nos sete primeiros meses de 2023 tivemos 18 acidentes deste tipo, já nos primeiros 7 meses do ano 2024 foram 12 acidentes, totalizando uma redução de 33,33%.

A K-Infra faz um monitoramento constante da Rodovia e já solicitou junto à ANTT autorização para instalação de um novo Radar, desta vez no km 138+350 sentido Além Paraíba/MG. “Todo esforço de conscientização é necessário para alertar os motoristas a colocarem o tombamento como risco iminente em suas atividades. Mesmo com alguns avanços, no geral este tipo de acidente é muito frequente, demandando atenção e medidas preventivas urgentes”, diz a concessinária.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as falhas humanas são um fator mais relevante em acidentes do que as condições da via. Superam, inclusive, questões ligadas a defeitos mecânicos. Especialmente o uso de celular ao volante, sobretudo com aplicativos de mensagem. Conforme dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o motorista que tecla enquanto dirige aumenta em 20 vezes o risco de sofrer acidentes.

Além do risco à vida, os tombamentos geram impactos econômicos e ambientais, como perda de cargas, danos à infraestrutura rodoviária e, em casos de cargas perigosas, riscos à saúde pública e ao meio ambiente.



Principais Causas de Tombamento

• Excesso de velocidade: A principal causa dos tombamentos é o excesso de velocidade. Diferente dos veículos leves, que derrapam antes de tombar, os caminhões tombam antes mesmo de derrapar devido ao deslocamento do peso para o lado externo da curva. Isso cria uma situação irreversível quando os pneus do lado interno se levantam, tornando o acidente inevitável.



• Má distribuição do peso: Cargas mal distribuídas afetam a dinâmica do caminhão, aumentando o risco de tombamento em curvas e durante frenagens bruscas. É crucial que a carga seja distribuída de forma equilibrada e respeitando os limites de peso do veículo.



• Inexperiência do motorista: A condução de caminhões exige ampla experiência devido às características específicas desses veículos. A falta de familiaridade com o veículo ou com sistemas auxiliares pode aumentar significativamente os riscos de acidentes.



• Falhas mecânicas: Manter a manutenção do caminhão em dia é essencial. Falhas no sistema de freios, por exemplo, podem impedir a frenagem adequada em curvas ou declives, resultando em tombamentos.



• Falta de conhecimento do trajeto: Desconhecer a rota aumenta os riscos de entrar em curvas fechadas ou descidas longas em velocidades inadequadas. A roteirização e o uso de tecnologia para conhecer melhor a estrada pode ajudar a mitigar esses riscos.



Importância da Conscientização

A K-INFRA reforça a importância do respeito à sinalização, ao conhecimento do trajeto e à manutenção da velocidade adequada. Motoristas devem estar atentos às curvas e sempre dirigir com prudência, especialmente ao transportar cargas pesadas ou perigosas. A desatenção e a imprudência são causas frequentes de acidentes que podem ser evitados com medidas preventivas simples.

A campanha da K-INFRA é parte do Pacto pela Segurança Viária, uma iniciativa que reúne entidades como o OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, Ministério dos Transportes, DNIT, ABCR, ABEETRANS, ABSeV, ANTT, Infra S.A., Inprotran, iRAP e PRF. O objetivo é reduzir o número de acidentes e óbitos nas rodovias brasileiras através de uma colaboração técnica que abrange todo o ciclo estratégico da segurança viária.