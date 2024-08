Estudantes do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) organizaram um aulão sobre Imunização da Criança para os alunos do curso técnico em Enfermagem da Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha (EtecFOA). O encontro, realizado no laboratório de habilidades do campus Olezio Galotti, em Três Poços, foi uma iniciativa da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher, presidida pela estudante Bárbara Britto.

A ideia de realizar a aula surgiu durante a Semana da Enfermagem, em maio de 2024, em uma conversa entre Bárbara Britto, a coordenadora do curso técnico, Ana Lúcia Devezas, e a professora Márcia Bastos. “Já queríamos realizar uma aula conjunta, mas na época não foi possível. Como técnica de enfermagem e agora concluindo a graduação, sei da importância de abordar esse tema com os alunos. A sala de vacina é um espaço crucial nas unidades básicas de saúde, e tanto os técnicos quanto os enfermeiros precisam estar bem-preparados para atuar nesse ambiente”, explicou Bárbara.

Segundo Bárbara, a reação dos alunos ao saberem dessa iniciativa foi extremamente positiva. “A diretoria da liga, composta por cinco alunas, apoiou a ideia imediatamente, e quando fizemos o convite aos estudantes, percebemos o entusiasmo deles em participar. Destacamos que a sala de vacina é um local de atuação fundamental para eles, e essa interação entre os cursos só fortalece a formação”.

A integração entre os diferentes níveis de formação é vista como uma oportunidade de capacitação e fortalecimento do trabalho em equipe desde o início da trajetória profissional. “Acredito que, ao incentivar essa interação desde a formação, estamos preparando profissionais mais comunicativos, capacitados e dominantes da prática. A equipe de enfermagem é composta por técnicos e enfermeiros, e essa união deve ser estimulada desde a base”, ressaltou Bárbara.

A professora Márcia Bastos, que leciona tanto no curso de graduação quanto no curso técnico de Enfermagem, elogiou a iniciativa dos alunos. “É extremamente gratificante ver a Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher tomar a iniciativa de promover um aulão sobre imunização para os futuros técnicos em Enfermagem. Essa integração é essencial para fortalecer o conhecimento e as práticas de enfermagem. Vi tanto os estudantes do técnico quanto os da graduação engajados e aproveitando ao máximo o conteúdo. Tenho muito orgulho de participar desses momentos, e acredito que essa interação desde a formação é crucial para construir uma equipe de enfermagem de excelência e qualidade”, concluiu a professora.