Os patrimônios declarados pelos candidatos a prefeito de Volta Redonda para as eleições de 6 de outubro variam de zero a R$ 31,1 milhões, conforme os dados divulgados pela Justiça Eleitoral. O prazo para o envio das declarações de patrimônio encerrou na quinta-feira (dia 15).

Na Cidade do Aço, sete candidatos ao Palácio 17 de Julho registraram seus bens. Em um dos casos, a declaração foi feita sem incluir nenhum patrimônio (veja detalhes abaixo). As informações foram enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), atendendo a um requisito essencial para a validação das candidaturas.

Confira a seguir, por ordem alfabética, o patrimônio declarado por cada candidato:

Arimathéa (PSB) – R$ 869 mil

Imóveis: Dois apartamentos em Volta Redonda e um terreno em Pinheiral – R$ 630 mil





Investimentos: Aplicações e investimentos – R$ 239 mil

O patrimônio declarado de Arimathéa em 2024 é R$ 869.491,49, ou seja, 3,35% menor do que o informado à Justiça Eleitoral em 2022, quando concorreu a deputado federal. Na época, ele afirmou à Justiça que possuía R$ 889 mil em bens.

Jamaica (PCO) – Nenhum bem declarado

Até a última atualização desta reportagem, Jamaica não havia registrado nenhum bem. Nas eleições de 2020, quando foi candidato a vereador, também não declarou nenhum bem.

Maicon Quintanilha (PSTU) – R$ 12.689,00

Maicon Quintanilha declarou uma moto como seu único patrimônio.

Mauro Campos (Novo) – R$ 31,1 milhões

Imóveis: Oito lotes, três apartamentos, três casas e um sítio – R$ 6.385.800,43





Investimentos: Aplicações, investimentos, fundos, participação em capital de empresa e poupança – R$ 22.442.799,32



Veículos aéreos e terrestres: Uma aeronave R44 Raven e dois quadriciclos – R$ 2.370.921,09

Mauro Campos possui o maior patrimônio entre os candidatos a prefeito de Volta Redonda, com uma fortuna declarada de R$ 31.199.520,84. Esse valor inclui terrenos, imóveis, cotas em empresas, veículos e investimentos.

Neto (PP) – R$ 1,4 milhão

Imóveis: 11 apartamentos (sendo quatro cotas) e um sítio em Arrozal, distrito de Piraí – R$ 631.672,60



Veículos: Quatro automóveis, incluindo uma Kia Sportage Grand, ano 2001 – R$ 259.990,00





Investimentos: Aplicações, participação em capital de empresa e poupança – R$ 532.191,09

Neto declarou patrimônio de R$ 1.423.840,69. O valor refere-se a imóveis, veículos e investimentos. A declaração é cerca de 5,19% maior do que a registrada há quatro anos, quando foi candidato a prefeito.

Professor Habibe (PT) – R$ 2,7 milhões

Imóveis: Cotas em dois terrenos, quatro casas e quatro apartamentos, além de uma sala comercial – R$ 2.279.740,60

Veículos: Um automóvel Ford Ranger 2010 – R$ 59.000,00



Investimentos: Aplicações, investimentos, fundos, participação em capital de empresa e poupança – R$ 429.784,58

Professor Habibe foi o candidato com o segundo maior patrimônio declarado. Com R$ 2.763.525,18, o professor universitário e empresário teve um aumento patrimonial de 27,87% em comparação com a declaração de 2020, quando foi candidato a prefeito. Na eleição passada, Habibe declarou patrimônio de R$ 2.161.230,60.

Samuca Silva (PSDB) – R$ 1,4 milhão

Imóveis: Um terreno – R$ 1.290.816,79

Veículos: Dois automóveis – R$ 117.900,00



Investimentos: Moeda com liquidez imediata e participação em uma empresa – R$ 55.000,00

Samuca Silva declarou patrimônio de R$ 1.463.716,19. O valor refere-se a terreno, veículos, dinheiro em espécie e participação em uma empresa de treinamento e desenvolvimento profissional. A declaração é cerca de 14,27% maior do que a registrada há dois anos, quando foi candidato a deputado federal.