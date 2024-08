O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Arimathéa (PSB), se reuniu na manhã desta terça-feira (dia 20), com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da cidade, Ataíde de Oliveira. O encontro aconteceu na sede da entidade, no bairro Aterrado.

O encontro serviu para Arimathéa firmar o compromisso com o funcionalismo público de ter um diálogo aberto com a categoria, de garantir a valorização salarial e encontrar medidas para pagamento de precatórios e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

“É fundamental ter o servidor público valorizado e motivado. Precisamos dar condições de trabalho para os funcionários, valoriza-los e sempre estar aberto ao diálogo. Pagar salários em dia é uma obrigação. O que precisamos é garantir ainda mais, como aumento real em seus vencimentos”, destacou Arimathéa.

O candidato ainda falou sobre a necessidade de realização de concurso público para preenchimento de vagas na prefeitura.

“Precisamos urgentemente terminar com a covardia que é a contratação de pessoas através do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Tem RPAs há mais de 20 anos na prefeitura que trabalham dia e noite pela nossa cidade e não tem direito a férias e décimo-terceiro. Isso precisa acabar”, concluir.