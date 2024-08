O suspeito do latrocínio que vitimou a comerciante Marta Aparecida Freitas, de 69 anos, na manhã desta terça-feira (dia 20), se fez passar por cadeirante para negociar a compra de um carro da família e, posteriormente, cometer o crime. A idosa foi encontrada morta em sua casa na Rua Dr. Paulo Monteiro Mendes, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Ela estava amarrada e apresentava ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso, que já foi identificado, havia entrado em contato com Marta com a intenção de adquirir o veículo, um Fiat Siena. Ao chegar na residência, o suspeito agrediu a idosa com uma barra de ferro e, em seguida, roubou diversos itens, incluindo uma televisão e um celular, antes de fugir.

A casa onde o crime ocorreu foi periciada e o corpo de Marta será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames adicionais.

A Polícia Civil de Volta Redonda está conduzindo diligências para localizar o suspeito e conta com o apoio de outras unidades policiais na busca pelo autor do crime. Imagens captadas em Seropédica mostram a cadeira de rodas utilizada pelo criminoso no porta-malas do veículo.