Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 20), um homem sentenciado a 79 anos de prisão pela prática de seis homicídios qualificados. Ele está internado após troca de tiros com a Policia Militar no bairro Vila Brasilia, ocasião em que também foi preso um traficante e apreendidas armas e drogas. O alvo foi identificado por policiais civis que localizaram dois mandados de prisão condenatórios expedidos em desfavor do mesmo.

O caso

O crime bárbaro aconteceu no dia 18 de maio de 2019, quando o preso e mais quatro homens, entre eles dois adolescentes, atiraram contra inocentes pelas ruas da comunidade para afirmar o “poderio” do grupo criminoso na localidade que seria dominada por um outro grupo. Um dos autores morreu em 2020. Outros dois foram condenados e estão presos.

O quarto suspeito, sentenciado a 79 anos de prisão por conta de homicídios praticados por motivo torpe e surpresa, estava foragido desde então. O crime ficou conhecido como ‘Chacina de Portão’. Entre as vítimas, está uma criança de 12 anos; um adolescente de 15; dois jovens de 19 e 23 anos; além de duas pessoas, de 35 e 36 anos. As vítimas estavam na porta da casa onde moravam ou caminhavam pelo bairro quando foram atingidos pelos tiros.

O homem foi preso e será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução