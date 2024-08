Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Ordem Pública resultou na prisão do homem suspeito de cometer o latrocínio que vitimou a comerciante Marta Aparecida Freitas, de 69 anos, nesta terça-feira (dia 20). Segundo informações preliminares, o suspeito foi para Campo Grande após o crime, mas retornou para Volta Redonda posteriormente. Ele teria deixado o carro na Rua 20 do bairro Vila Rica e seguido de táxi para sua casa, na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, onde foi detido pelas equipes.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se passou por cadeirante para negociar a compra de um carro da família e, posteriormente, cometeu o crime. Marta foi encontrada morta em sua casa, na Rua Dr. Paulo Monteiro Mendes, no bairro Monte Castelo.

Vale destacar que a prisão foi possível graças à colaboração do grupo de segurança da Rede de Vizinhos Agentes, uma iniciativa do Conselho Comunitário de Segurança que já atua em diversos bairros da cidade. Através da denúncia dos moradores no grupo, os policiais civis, militares e agentes da Ordem Pública chegaram até o suspeito e efetuaram a prisão.

A cadeira de rodas foi apreendida.

Foto: Reprodução