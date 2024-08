A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (dia 22), aproximadamente 200 kg maconha no interior de um veículo, na Serra das Araras. A ação contou com o apoio dos cães farejadores e ocorreu na altura do km 233 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

Por volta das 7h, a equipe PRF do Grupo de operações com cães (GOC-RJ) realizava fiscalização em frente à unidade operacional na descida da Serra, quando decidiu abordar um homem que conduzia uma van utilizando o celular e realizou uma manobra brusca de frenagem ao visualizar os policiais. Na abordagem, os agentes perceberam um nervosismo por parte do motorista, que respondia de forma desconexa alguns questionamentos.

Durante os procedimentos de checagem e vistoria, os cães farejadores da PRF – K9 Eva, Corona e Cacau – especialistas na detecção de drogas, armas e munições, foram acionados e indicaram a presença de ilícito no veículo. No interior da van, foram encontrados 363 tabletes de maconha, pesando em torno de 200 quilos, escondidos entre mercadorias lícitas com as devidas notas fiscais.

O condutor informou que receberia uma certa quantia em dinheiro para transportar o entorpecente, quando retornasse a cidade de Curitiba, no sul do país.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).

Foto: Divulgação/PRF