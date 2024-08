A Receita Federal apreendeu na quarta-feira (dia 21) cinco encomendas postais contendo droga sintética e haxixe no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

Uma das remessas continha 60 g de pó branco reagente a narcoteste preliminar para substância entorpecente sintética que será identificada após perícia. O material estava oculto em uma cabeça de boneca e sairia do Rio de Janeiro com destino a Ibirité/MG.

Já as outras quatro remessas continham 145 g de haxixe e sairiam do Rio de Janeiro com destino a Caraguatatuba/SP, Araraquara/SP, São Paulo/SP e Vassouras/MG.

O valor total das apreensões é de R$ 29 mil.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seu cão de faro Abby.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.