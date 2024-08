Uma operação conjunta entre a Guarnição de Ações Táticas (GAT) e o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Arrozal resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (dia 27), em Piraí. A ação ocorreu após uma denúncia recebida pela Sala de Operações do 10º Batalhão da Polícia Militar, informando sobre a atividade ilícita em uma igreja abandonada na Rua Theodora Barbosa Ribeiro, no distrito de Arrozal.

Ao chegarem no local indicado, os agentes encontraram o acusado, conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico. Em buscas na área, os policiais localizaram enterrados próximos ao banheiro da igreja dois sacos contendo 41 pinos de cocaína, rotulados com inscrições que indicavam o preço de venda. Além disso, foram apreendidos R$ 565 em dinheiro.

Ao ser confrontado, o homem confessou que estava traficando drogas no local e indicou um segundo ponto, onde mais 14 pinos de cocaína foram encontrados, totalizando 50 pinos. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 94ª DP, onde o caso foi registrado.

O acusado foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e permanece detido à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação