A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (dia 27), em Barra Mansa, um homem de 33 anos com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu por volta das 17h40 na Vila Delgado, durante uma abordagem realizada por agentes do 28º Batalhão da PM.

O acusado foi detido após os policiais confirmarem a existência de um mandado de prisão contra ele através da consulta ao aplicativo Portal PMERJ. O homem é conhecido na região por seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas, especificamente como gerente da venda de crack na localidade conhecida como Retorno, que está ligada à Vila Delgado.

Após a abordagem e confirmação do mandado, ele foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis. O acusado possui antecedentes criminais e foi enquadrado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas e associação para o tráfico.