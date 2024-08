A Polícia Civil de Volta Redonda cumpriu, nesta terça-feira (dia 27), um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 44 anos, condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. A prisão foi realizada por agentes da 93ª DP, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto.

Após um trabalho de inteligência e monitoramento, o alvo foi localizado no condomínio residencial Inga I, no bairro Santa Cruz. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O homem foi levado ao sistema penitenciário, onde começará a cumprir sua pena. Segundo a Polícia Civil, a operação destaca a importância da captura de foragidos para a manutenção da ordem e da justiça na sociedade, reafirmando que criminosos devem ser responsabilizados por seus atos, evitando a sensação de impunidade.

Foto: Divulgação