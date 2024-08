Um caminhão transportando bobinas de plástico filme tombou no início da subida da Serra das Araras, causando cerca de 8 km de congestionamento na manhã desta quinta-feira (dia 29). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 226, na pista sentido São Paulo. O motorista do veículo, de 41 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital da Posse.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve saque de parte da carga antes da chegada dos agentes. Equipes de resgate e socorro trabalharam para remover o restante da carga e destombar o caminhão. Durante os procedimentos, o tráfego fluía apenas em uma faixa, causando lentidão no trecho.

Por volta das 10h, a pista foi totalmente liberada.

Conforme previsto, às 11h30, a pista de subida será novamente fechada para uma nova etapa da detonação de rochas na Serra das Araras. A previsão é de que os trabalhos se estendam até as 13h30.

Foto: Divulgação/PRF