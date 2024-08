O candidato à reeleição pela Prefeitura de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto (PP), vai reestruturar a rede oftalmológica com a implantação do Hospital dos Olhos. A unidade de atendimento especializado está sendo construída na Ilha São João e vai centralizar todos os procedimentos, desde consultas, exames, tratamentos e cirurgias. A entrega da obra está prevista entre o fim de 2024 e início de 2025.

Atualmente, a Ilha São João sedia o projeto “Revi-VER” – que oferta cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) – e desde 2021, quando foi lançado, já realizou mais de 16 mil cirurgias no centro cirúrgico oftalmológico móvel.

“Vamos ampliar a oferta de cirurgias de catarata com o Hospital dos Olhos, onde a população vai ter acesso ainda a cirurgias de vitrectomia, capsulotomia, iridectomia, catarata congênita e catarata hospitalar, tudo no mesmo lugar. Sem contar no tratamento de glaucoma e retina, por exemplo, que também vamos intensificar”, comentou Neto.

Atualmente, as consultas com médicos oftalmologistas são feitas na Policlínica da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, com a conclusão da obra os pacientes serão atendidos no novo espaço.

“O Hospital dos Olhos vai conectar todos os atendimentos, facilitando a vida dos pacientes que estão em tratamento ou que vão para a primeira consulta”, reforçou Neto.

Fotos de divulgação.