Tostes Living: Seu novo lar no coração do Aterrado!

A Tostes e Diniz, referência em construção civil na região Sul Fluminense há mais de 35 anos, lançou o seu mais novo residencial, o Tostes Living.

Localizado no coração do Aterrado, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, o empreendimento está inserido em um bairro que oferece conforto, segurança e, ao mesmo tempo, traz mobilidade e facilidades para o dia a dia dos moradores.

Com apenas 34 unidades, o Tostes Living oferece apartamentos tipo, gardens e coberturas lineares com metragens que variam de 58m² a 116m². As plantas de 2 e 3 quartos, incluem suíte, varanda gourmet e itens de lazer como piscina com prainha, sauna, área gourmet com churrasqueira, salão de festas, espaço kids e espaço fitness, proporcionando momentos de diversão e relaxamento sem sair de casa.

Segundo Rodrigo Tostes, CEO da Tostes e Diniz, o Tostes Living foi projetado para atender a diversos públicos, e sua localização é seu maior diferencial. “O local onde o residencial será construído foi escolhido estrategicamente para atender aos clientes que prezam pelo tempo, pela praticidade, e para aqueles que buscam por mais liberdade, autonomia e conveniência. Morar no Aterrado é fazer tudo com apenas uma caminhada, além de ser um bairro com fácil acesso a outras regiões da cidade”, ressalta.

Tradição e comprometimento com os clientes

A Tostes e Diniz já soma mais de 700 imóveis construídos e entregues, e nos últimos cinco anos foram marcados por oito lançamentos. “Estamos sempre em busca de oferecer as melhores oportunidades do mercado imobiliário, tanto para quem quer morar quanto para quem quer investir. Prezamos pela qualidade, pela segurança e por projetos exclusivos para nossos clientes”, destaca Rodrigo.

Com a tradição, a credibilidade e experiência da Tostes e Diniz, o Tostes Living é a garantia de um imóvel de qualidade e valorização constante.

