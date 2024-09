Um jovem de 21 anos foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desse domingo (dia 1) após desaparecer em uma mata na Serra das Araras, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 16h30, quando o ônibus de excursão em que ele estava, retornando do Rio de Janeiro para Volta Redonda, fez uma parada no km 233 da Via Dutra, em um restaurante.

Segundo o responsável pelo ônibus, o jovem, que havia se envolvido em uma discussão com outro passageiro, ficou transtornado e entrou na mata atrás do restaurante, desaparecendo em seguida. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF foi acionada e iniciou as buscas pela trilha. Após algum tempo, o jovem foi localizado, mas apresentava sinais de intoxicação por ter ingerido uma planta venenosa.

A CCR RioSP foi acionada para realizar o resgate médico, e o jovem foi encaminhado ao Hospital Flavio Leal, onde recebeu atendimento e permanece em observação, mas está fora de perigo.

Foto: Divulgação/PRF