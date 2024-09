O município de Itaperuçu, localizado na Região Metropolitana de Curitiba, está prestes a receber um significativo investimento da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que instalará uma fábrica de cimento e outra de calcário na região. Esses projetos, que somam aproximadamente R$ 3 bilhões, representam um marco importante para a economia do Paraná. Os detalhes foram discutidos durante uma reunião entre representantes da CSN e o governador Ratinho Junior na semana passada.

“Este é mais um investimento crucial que contribui para consolidar o bom momento econômico do Paraná, cujo PIB cresce o dobro da média nacional, posicionando o estado entre os maiores geradores de empregos do país”, destacou o governador, acrescentando: “Criamos um ambiente favorável para atrair empreendimentos como este, que trará inúmeros empregos para Itaperuçu e cidades vizinhas”.

A maior parte do investimento – cerca de R$ 2,8 bilhões – será destinada à construção da fábrica de cimento. Esta indústria, que ocupará uma área de aproximadamente 150 hectares, com mais 70 hectares dedicados à mineração, se tornará uma das maiores do setor no Brasil. As fábricas serão equipadas com tecnologia de ponta, com potencial para futuras expansões e reservas de matéria-prima que garantem operação por mais de 80 anos.

O empreendimento será instalado na zona rural de Itaperuçu, um município com forte vocação para a mineração, que recentemente recebeu um investimento de R$ 145 milhões da Votorantim. Atualmente, o projeto está na fase de obtenção das licenças ambientais junto ao Instituto Água e Terra (IAT), e a previsão é que as obras se iniciem em 2025, com o apoio do Governo do Estado.

Entre os possíveis incentivos ao projeto está a concessão de benefícios fiscais por meio do programa Paraná Competitivo, que oferece, por exemplo, prazos estendidos para o pagamento do ICMS e a redução de alíquotas para empresas de diferentes setores que desejam investir no Estado. Esses incentivos visam não apenas a geração de mais empregos e renda para a população, mas também o aumento da arrecadação estadual.

Licenciamento Ambiental

Sob a coordenação do IAT e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), o Governo do Paraná está empenhado em agilizar o processo de licenciamento ambiental, respeitando a legislação vigente. Segundo José Luiz Scroccaro, presidente do IAT, a CSN deve apresentar em breve o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da fábrica de cimento, que serão analisados pelos técnicos do órgão.

“Após o recebimento do documento, o IAT terá 30 dias para realizar a análise técnica e as vistorias necessárias. Em seguida, serão realizadas audiências públicas para discutir o projeto com todos os interessados e a emissão da Licença Prévia (LP)”, explicou Scroccaro. A LP é concedida na fase de planejamento e reconhece a viabilidade técnica do projeto sob a perspectiva ambiental.

O IAT também já realizou uma avaliação preliminar da planta de processamento de calcário, que será localizada a cerca de 30 quilômetros da fábrica de cimento.

Everton Souza, secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, enfatizou a importância da agilidade no processo: “Estamos trabalhando para que as obras das fábricas e minas comecem no início de 2025. Apesar da complexidade técnica e jurídica do processo, o Estado está fazendo tudo o que é necessário para cumprir esse prazo”.

Logística

O Governo do Estado também está apoiando a logística do projeto, garantindo a integração das novas fábricas e minas à malha viária existente, especialmente à Rodovia dos Minérios (PR-092). A CSN será responsável por desenvolver projetos para cerca de 30 quilômetros de vias que facilitarão o escoamento da produção de cimento e calcário, atendendo às demandas do agronegócio e da construção civil.

Assim como a duplicação da Rodovia dos Minérios, realizada pelo Estado com pavimentação em concreto, as novas vias também utilizarão esse material, garantindo maior durabilidade e menor custo de manutenção. A expectativa é que, após a entrada em operação, os empreendimentos aumentem a competitividade do mercado de cimentos no Paraná, promovendo a fixação de mão de obra local e o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária e ferroviária.

A reunião no Palácio Iguaçu contou com a presença do vice-governador Darci Piana; do secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara; e do presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin. Representando a CSN, participaram o diretor-presidente de Operações Cimentos, Edvaldo Rabelo; e os gerentes Laércio Solla e Emmanuel Soares Pires.

Foto: Divulgação