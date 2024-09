Na manhã de domingo (dia 1°), o candidato à Prefeitura de Volta Redonda pelo PSDB, Samuca Silva, realizou uma panfletagem nas proximidades da Feira Livre, na Vila Santa Cecília. Durante a ação, Samuca relembrou importantes projetos implementados em sua gestão anterior, com destaque para o Tarifa Comercial Zero, e apresentou novas propostas para seu segundo mandato, como o Projeto Amarelinho.

O Tarifa Comercial Zero, que transportava gratuitamente cerca de 3 mil pessoas por dia, interligava os bairros Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília ao Centro da cidade e ao Park Sul. O projeto impulsionou a economia local ao facilitar o acesso da população às áreas comerciais. Agora, Samuca planeja expandir o serviço para os bairros Santo Agostinho, São Luiz, São Lucas, Ponte Alta e o trecho final do Retiro até o Colégio João XXIII.

Além disso, o Projeto Amarelinho prevê ônibus com tarifa zero para os bairros de Volta Redonda. “Essas são ações objetivas, inteligentes e eficazes, que auxiliam fortemente na retomada da geração de empregos e na mobilidade urbana do município”, destacou o candidato.

Segundo o candidato, a recepção da população foi calorosa, com manifestações de apoio e elogios às propostas. “Ter transporte gratuito para fazer compras ou resolver questões no Centro é um grande benefício, especialmente considerando a escassez de vagas no estacionamento rotativo. Sem contar a redução da poluição causada pela emissão de gases dos veículos”, comentou uma apoiadora.

Durante a panfletagem, Samuca também se comprometeu com a abertura da Escola de Especialidade de Atendimento Visual, além de outras iniciativas nas áreas de saúde e educação, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.

