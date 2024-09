Uma operação realizada na segunda-feira (dia 2) pela Polícia Militar resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua Trajano de Moraes, próximo à quadra da Caixa D’Água, e foi conduzida pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e pelo Serviço Reservado Ala A, após uma denúncia de tráfico de entorpecentes na região.

Ao chegar ao local indicado, os policiais perceberam que os suspeitos conseguiram fugir em direção desconhecida antes da abordagem. Durante as buscas na área, os agentes encontraram uma sacola contendo 23 pinos de cocaína, 9 sacolés de cocaína e 28 invólucros de maconha, todos identificados com a inscrição “CVBP”, que indica possível ligação com o tráfico local.

Após a apreensão do material, os policiais encaminharam as drogas à 88ª DP, onde foram registradas as ocorrências. O material apreendido permanecerá na delegacia para as medidas cabíveis.

Foto: Divulgação