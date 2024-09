A Prefeitura de Volta Redonda comunicou que, devido ao feriado de 7 de setembro, no próximo sábado, a Feira Livre será transferida de sua localização habitual para o bairro Vila Santa Cecília. O deslocamento se deve à realização do Desfile Cívico-Militar no bairro Aterrado, o que impede a realização da feira em seu local tradicional.

A alteração segue o modelo de funcionamento das feiras aos domingos, garantindo que os comerciantes e a população possam continuar usufruindo dos serviços e produtos oferecidos. A Prefeitura reforça que a mudança é temporária e que, após o feriado, a Feira Livre retornará ao seu local habitual no bairro Aterrado.

Foto: Reprodução