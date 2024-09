A Receita Federal realizará na quinta-feira (dia 19), às 10h, leilão eletrônico para pessoas físicas e jurídicas com 32 lotes de mercadorias apreendidas no Aeroporto do Galeão, no Rio. Há lotes a partir de R$ 800.

Serão leiloados equipamentos eletrônicos, roupas e itens diversos como peças de automóvel, capacete de motociclista, utensílios domésticos e talheres. O lote mais barato inclui um drone e uma caixa de som acústica.

As propostas serão aceitas de 9 a 18 de setembro e devem ser feitas pelo site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, no portal e-Cac.

As mercadorias serão expostas de 9 a 13 de setembro, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Terminal de Cargas (TECA) e no Depósito dos Correios, localizados na Ponta do Galeão, s/nº, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A lista completa dos itens pode ser conferida no edital do leilão.

Foto: Divulgação