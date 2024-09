O prefeito Rodrigo Drable anunciou que o pagamento da primeira parcela do 13º salário será realizado nesta quinta-feira, dia 05 de setembro. Com isso, a Prefeitura de Barra Mansa segue com o compromisso de pagar o valor de forma antecipada a mais de 8 mil servidores, entre ativos e inativos.

– Eu assumi uma Prefeitura com salários atrasados, além de vários outros problemas financeiros. Mas nós mudamos esse quadro e, por mais um ano, reafirmamos nosso trabalho de organização e responsabilidade fiscal, possibilitando que o pagamento do 13º continue ocorrendo antecipadamente – afirmou o prefeito.

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, enalteceu o empenho da administração municipal e informou que serão injetados aproximadamente R$ 15,2 milhões na economia.

– Gostaria de enfatizar todo o esforço em manter o equilíbrio econômico do município mesmo com todas as adversidades deixadas pelos governos anteriores, heranças essas que prejudicaram muito manter nosso fluxo de caixa sadio. Mas a administração do prefeito Rodrigo Drable mostrou, através de muita competência, ser possível colocar as contas em dia e honrar os servidores do município – contou Leonardo.

O secretário de Administração, Gabriel Resende, destacou que a pasta reconhece a importância do 13º salário e trabalha continuamente para sua disponibilização antecipada aos servidores. “Agradeço a dedicação e o compromisso de todos com o serviço público. Seguimos juntos, garantindo os direitos de cada servidor e fortalecendo nossa administração”, expressou.

